Crown PropTech Acquisitions Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktien von Crown Proptech Acquisitions wurde in den letzten Wochen neutral bewertet, ohne klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch ein Anstieg positiver Themen zu verzeichnen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 40, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44, was erneut auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Crown Proptech Acquisitions-Aktie auf Basis des RSI.

Auch die technische Analyse ergibt eine neutrale Einschätzung, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine Neutralbewertung hin.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine signifikanten Veränderungen in den letzten vier Wochen. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Crown Proptech Acquisitions auf der Basis des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.