Crown PropTech Acquisitions Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse der Crown Proptech Acquisitions-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,81 Prozent ergibt. Das führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +0,38 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Crown Proptech Acquisitions. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Crown Proptech Acquisitions daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Crown Proptech Acquisitions-Aktie hat einen Wert von 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Crown Proptech Acquisitions.