Crown Energy Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für Crown Energy liegt bei 62,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,02 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Gesamteinschätzung für Crown Energy abgegeben.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 27,13 ist Crown Energy deutlich teurer als der Branchendurchschnitt (25,62) in der Kategorie "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der 50- und 200-Tages-Durchschnitt werden hier betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Crown Energy-Aktie beträgt 0,08 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,08 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Crown Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Crown Energy eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Crown Energy daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.