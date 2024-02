Crown Electrokinetics Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Crown Electrokinetics intensiv diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt befasste sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Aspekten von Crown Electrokinetics, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Internet. In diesem Zusammenhang zeigte die Aktie von Crown Electrokinetics in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Crown Electrokinetics liegt bei 62,5 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Crown Electrokinetics derzeit bei 2,9 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,101 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -96,52 Prozent zum GD200 und einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,13 USD, was einer Distanz von -22,31 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".