Crown Electrokinetics Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Anleger: Die Diskussionen über Crown Electrokinetics in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen wider. In den letzten zwei Wochen wurden insgesamt mehr negative Meinungen geäußert. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Crown Electrokinetics weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI von 49,38 über 7 Tage und 64 über 25 Tage, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt über 50 und 200 Tage betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,59 USD, was eine Abweichung von -96,84 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,145 USD bedeutet. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,22 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -34,09 Prozent darunter. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine positive Veränderung in den letzten Wochen festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen ist ebenfalls gestiegen, was mit einer weiteren "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Crown Electrokinetics daher in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.