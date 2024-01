Crown Electrokinetics Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um den aktuellen Zustand eines Titels zu bewerten. Für Crown Electrokinetics beträgt der 7-Tage-RSI 44,83 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,32, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Bei der Bewertung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz aufgrund der Online-Kommunikation zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Crown Electrokinetics in den letzten Monaten gering war. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von 0,148 USD der Crown Electrokinetics-Aktie 96,47 Prozent unter dem GD200 (4,19 USD), was ein "schlechtes" Signal darstellt. Der GD50 beträgt 0,19 USD, was einem Abstand von -22,11 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "gut" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt die Analyse eine "gute" Gesamtbewertung für die Crown Electrokinetics-Aktie.