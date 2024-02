Crown Electrokinetics Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktien von Crown Electrokinetics war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass die Anleger vor allem in den letzten zehn Tagen überwiegend negativ gestimmt waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses betrachtet, zeigt ebenfalls ein negatives Signal für die Crown Electrokinetics Aktie. Der aktuelle Wert von 86,49 deutet auf eine Überkauft-Situation hin. Auch der RSI25 Wert von 59 gibt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung auf der Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2,82 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,1 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -96,45 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der GD50 Wert von 0,13 USD mit einem Abstand von -23,08 Prozent führt zu einer negativen Bewertung der Aktie.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes rund um die Aktie zeigt sich jedoch ein etwas positiveres Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität ergeben eine "Neutral"-Bewertung, während die Rate der Stimmungsänderung zum Positiven tendiert und daher ein "Gut"-Rating ergibt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Stimmung und die technischen Indikatoren für die Crown Electrokinetics Aktie derzeit überwiegend negativ sind, während das langfristige Stimmungsbild etwas positiver ausfällt.