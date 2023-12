Crown Electrokinetics Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Die technische Analyse der Crown Electrokinetics zeigt, dass der Kurs der Aktie mit 0,144 USD derzeit um 40 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -97,01 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crown Electrokinetics zeigt einen Wert von 70,51 und für die letzten 25 Tage einen Wert von 69,32, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" bzw. "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um die Aktie von Crown Electrokinetics eher negativ ist. Dies spiegelt sich auch in den Meinungen und Kommentaren der letzten Wochen wider, weshalb unsere Redaktion zu dem Schluss kommt, dass die Aktie als "Schlecht" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Crown Electrokinetics sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet wird.