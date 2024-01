Crown Crafts Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Crown Crafts haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, wie aus den sozialen Medien hervorgeht. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Crown Crafts in diesem Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Crown Crafts-Aktie beträgt 6,24 Prozent, was 9,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Crown Crafts-Aktie bei -1,27 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,98 Prozent, wobei Crown Crafts mit 4,25 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Crown Crafts verläuft derzeit bei 5,02 USD, während der Aktienkurs selbst bei 4,96 USD liegt, was einem Abstand von -1,2 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 4,67 USD erreicht, was einer Differenz von +6,21 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.