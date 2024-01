Crown Crafts Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer einen negativen Trend, positive Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen Crown Crafts. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung.

In fundamentalen Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als Bewertungsgrundlage herangezogen. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin. Mit einem Wert von 11,53 liegt das KGV von Crown Crafts unter dem Branchendurchschnitt von 62 im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies entspricht einem Abstand von 81 Prozent und führt zu einer Bewertung als "günstig" auf fundamentalen Grundlagen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Crown Crafts bei 5,01 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,99 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -0,4 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 4,69 USD, was einer Distanz von +6,4 Prozent entspricht. Aus dieser Sicht erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut" und führt insgesamt zu einer Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und reicht von 0 bis 100. Der RSI der Crown Crafts liegt bei 51,06, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, mit einem Berechnungszeitraum von 25 Tagen, bewegt sich bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.