Crown Crafts Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies wird durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum ermittelt. In Bezug auf die Crown Crafts-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 42, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 28,24, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Aufgrund dieses Wertes wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Crown Crafts-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Crown Crafts derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Die Differenz beträgt 601,14 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crown Crafts bei 11,93, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,44 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" zeigt sich, dass die Rendite von Crown Crafts um 6,13 Prozent bzw. 6,05 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie.