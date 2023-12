Crown Crafts Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Crown Crafts: Analyse und Bewertung

Die aktuelle Dividendenrendite von Crown Crafts beträgt 6,24 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 601,82 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da der aktuelle Kurs nur um 0,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Hingegen wird die Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage als "Gut" bewertet, da der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Abschließend wird die Crown Crafts-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Crown Crafts somit eine durchwachsene Bewertung in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse, Anleger-Stimmung und RSI.