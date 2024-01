Crown Castle Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Investoren: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Eine Analyse von Crown Castle Inc auf sozialen Plattformen ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Crown Castle Inc in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Analyse wurde zusätzlich durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei ein konkret berechnetes Signal eine "Schlecht" Bewertung der Aktie ergibt. Somit wird Crown Castle Inc hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie aktuell bei 109,57 USD, was eine Einstufung als "Gut" bedeutet. Der Aktienkurs selbst ging bei 115,19 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +5,13 Prozent zum GD200 darstellt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 30,26 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Crown Castle Inc führt.

Bei den Analysteneinschätzungen wurden insgesamt 11 Bewertungen für die Crown Castle Inc-Aktie abgegeben, wovon 5 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Crown Castle Inc aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel von 128,4 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 11,47 Prozent, was zu einer abschließenden "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt. Somit erhält Crown Castle Inc insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.