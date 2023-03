Crown Castle-Aktie: Bereits vorweggegriffen!

Für Crown Castle stehen bald wieder Zahlen ins Haus. Das in Houston beheimatete Unternehmen wird am 19.04. seinen Quartalsbericht für das 1. Vierteljahr veröffentlichen. Was haben Aktionäre zu erwarten in Bezug auf Umsatz- und Gewinnentwicklung? Welchen Einfluss wird die Bilanz auf die Crown Castle-Aktie haben?

Es sind nur noch 20 Tage bis die Crown Castle-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 56,77 Milliarden USD die neuen Quartalszahlen vorstellen wird. Aktionäre wie Analysten warten gebannt auf das Ergebnis. Denn die Analystenhäuser rechnen laut Marketscreener aktuell mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hatte Crown Castle in 2022 Q1 noch einen Umsatz von 1,74 Milliarden USD erzielt, wird jetzt mit einem leichten Umsatzsprung um 1,03 Prozent auf 1,76 Milliarden USD gerechnet....