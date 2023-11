Crown Capital im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Der Vergleich des Aktienkurses von Crown Capital mit anderen Unternehmen im Finanzsektor zeigt eine Rendite von -26,29 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 5,54 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt die Rendite von Crown Capital um 31,82 Prozent niedriger. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen liegt im neutralen Bereich. Daher erhält die Crown Capital-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien waren zuletzt ausschließlich negative Meinungen zur Aktie von Crown Capital zu verzeichnen. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Crown Capital beträgt 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,24 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Crown Capital-Aktie in verschiedenen Kategorien neutral bis schlecht bewertet wird, sowohl im Vergleich zur Branche als auch hinsichtlich des Anleger-Sentiments und der Dividendenpolitik.