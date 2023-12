Crown Capital Aktie: So nicht zu erwarten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crown Capital liegt derzeit bei 48,83, was 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 81 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 5,49 CAD der Crown Capital um -24,59 Prozent vom GD200 (7,28 CAD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 5,96 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs um -7,89 Prozent vom GD50 entfernt ist. Insgesamt wird der Kurs der Crown Capital-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Aktie von Crown Capital im letzten Jahr eine Rendite von -26,29 Prozent erzielt, was 32,99 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt von 6,71 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien im Bereich Kapitalmärkte beträgt 5,36 Prozent, und Crown Capital liegt aktuell 31,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Crown Capital festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde. Insgesamt erhält Crown Capital daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.