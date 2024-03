Crown Capital Aktie: Finger Weg!

Bei Crown Capital hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ist neutral und es gab keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über das Unternehmen. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Crown Capital eine Rendite von 0 % auf, was 6 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,61 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 5,2 CAD liegt, was einer Abweichung von -21,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Crown Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,24 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 4,15 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -44,39 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt die Performance von Crown Capital mit einer Unterperformance von 46,9 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.