Crown Capital Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Aktie von Crown Capital wird anhand verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung bei 48,83, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" (87,31) um 44 Prozent niedriger ist. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Crown Capital derzeit um -4,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich jedoch eine negative Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -22,64 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Crown Capital im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" eine Dividende von 0 % aus, was 6,42 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das Sentiment und der Buzz rund um Crown Capital haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dies wird anhand der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien festgestellt. Da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder im Stimmungsbild aufgetreten sind, wird das Unternehmen in diesem Bereich als "neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für Crown Capital eine neutrale Bewertung aufgrund der verschiedenen Analysen.