Crown Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die technische Analyse der Aktie von Crown zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 86,41 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 73,53 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -14,91 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 88,56 USD, was zu einem Abstand von -16,97 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie von Crown in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,93 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -7,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,58 Prozent für Crown in diesem Vergleich. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Crown um 12,58 Prozent über dem Durchschnitt. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer Überperformance.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crown-Aktie zeigt eine Ausprägung von 92,59, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 81,53, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Crown aktuell ein Verhältnis von 1 zu ihrem Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -8341,79 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Crown eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.