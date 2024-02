Crown Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Aktienkurs von Crown hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,78 Prozent verzeichnet. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um 816,2 Prozent unter dem Durchschnitt (800,42 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt 800,42 Prozent, und Crown liegt aktuell 816,2 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Crown-Aktie sind alle 3 Bewertungen "Gut". Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Crown. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 118,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 57,25 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ergeben sich negative Bewertungen. Der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 86,13 USD, während der letzte Schlusskurs bei 75,25 USD lag. Dies entspricht einem Unterschied von -12,63 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (87,08 USD) liegt mit einem Unterschied von -13,59 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen zu Crown wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Diskussionen. Die Redaktion schlussfolgert daher, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Crown basierend auf der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.