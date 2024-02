Crown Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Aktienkurs von Crown hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,93 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -792,28 Prozent. Die durchschnittliche Rendite der Branche lag bei 797,21 Prozent, und Crown lag 792,28 Prozent unter diesem Wert. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Crown mit 1,04 % unter dem Branchendurchschnitt der Branche Behälter & Verpackung. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 8314,06 Prozentpunkten und resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Die Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Crown daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Hingegen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie von Crown.