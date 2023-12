Crown Aktie: Sensationelle Entwicklung

Anleger: Die Stimmung der Anleger bezüglich der Crown-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Crown-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 84,81 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 90,06 USD liegt (+6,19 Prozent). Insgesamt wird die Aktie daher auch auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem Durchschnitt (+8,14 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Crown-Aktie beträgt derzeit 17, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Behälter & Verpackung" als unterbewertet erscheint. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Crown-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Betrachtet man den RSI der letzten 25 Handelstage, so ergibt sich ein überverkauftes Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung des Wertpapiers führt.

Insgesamt erhält die Crown-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, fundamentalen Gesichtspunkten und dem Relative Strength Index ein "Gut"-Rating.