Crown Aktie: Der Knaller!

Der Aktienkurs von Crown hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um 53,35 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -36,35 Prozent für Crown führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Crown um 36,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Crown-Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt. Von insgesamt 6 Bewertungen liegen 5 als "Gut" und 1 als "Neutral" vor. Es gab keine Analystenupdates zu Crown im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 106,33 USD, was einer zukünftigen Performance von 15,47 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crown liegt derzeit bei 20,02, was bedeutet, dass die Börse 20,02 Euro für jeden Euro Gewinn von Crown zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 79 Prozent, weshalb die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crown-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb eine Gesamtbewertung des RSI zu Crown ein "Gut"-Rating ergibt.