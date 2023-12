Crown Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die aktuelle Analysteneinschätzung für die Aktie von Crown basiert auf den Bewertungen von 6 Analysten aus den letzten zwölf Monaten. Von diesen Bewertungen wurden 5 als "Gut" eingestuft, 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 106,33 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 14,66 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 92,74 USD. Insgesamt erhalten die Analysten die Empfehlung "Gut" für die Aktie von Crown.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv auf Crown bezogen. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine herausragend positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, ergibt sich für Crown ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit erhält Crown insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Sentiments und Buzz.

In Bezug auf die Dividende schüttet Crown im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Behälter & Verpackung eine niedrigere Dividendenrendite von 1,14 % aus, was 8272,37 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.