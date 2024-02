Crown Aktie: Ist das wirklich normal?

Derzeit wird die Aktie von Crown als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche wird für jeden Euro Gewinn von Crown nur 16,02 Euro gezahlt, was 79 Prozent weniger ist. Im Bereich "Behälter & Verpackung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 77, was die Unterbewertung des Titels weiter bestätigt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 86,13 USD für den Schlusskurs der Crown-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 75,25 USD, was einem Unterschied von -12,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Im Bereich des Sentiments und Buzz gab es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation über Crown, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Crown gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

Die Analystenbewertungen zeigen, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen alle 3 als "Gut" eingestuft wurden, was im Durchschnitt zu einer positiven Einschätzung des Wertpapiers führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 118,33 USD, was eine mögliche Steigerung um 57,25 Prozent vom letzten Schlusskurs (75,25 USD) aus bedeutet. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist demnach "Gut".

Zusammenfassend erhält Crown von den Analysten ein "Gut"-Rating, basierend auf dem KGV als unterbewertet, der charttechnischen Einschätzung als "Schlecht" und der neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz.