Crowdstrike-Aktie: Hier herrscht pure Euphorie

Die CrowdStrike (WKN: A2PK2R) setzt am Mittwochmorgen ihren seit über einem Jahr andauernden Höhenflug mit einem Kurssprung von fast +25% fort. In den letzten zwölf Monaten hatte das Papier des Cybersecurity-Spezialisten bereits um rund +135% zugelegt. Was macht Anleger so euphorisch?