Crowd Mobile Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Unith liegt bei 66,67, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet, weder über- noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Unith in den letzten Wochen. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei Unith wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Unith derzeit bei 0,03 AUD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0.0195 AUD, was einen Abstand von -35 Prozent zum GD200 bedeutet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Unith-Aktie derzeit ein Niveau von 0,02 AUD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ gegenüber Unith eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral/Schlecht"-Einstufung für die Unith-Aktie, basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.