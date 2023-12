Crowd Mobile Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Unith-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI liegt bei 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 51 für 25 Tage.

Die Anlegerstimmung ist ebenfalls negativ, wie durch eine Analyse von Social Media-Beiträgen und Nachrichten ersichtlich ist. Die Mehrheit der Diskussionen über die Unith-Aktie war in den letzten Tagen negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Kommunikation über Unith in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Aufmerksamkeit der Anleger für die Unith-Aktie abgenommen hat, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Unith-Aktie bei 0,0195 AUD gehandelt wird, was 35 Prozent unter der 200-Tage-Linie von 0,03 AUD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 0,02 AUD, was einer Differenz von -2,5 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Unith-Aktie daher als "Neutral" bewertet.