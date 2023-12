Crowd Mobile Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Unith-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,03 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,019 AUD gehandelt wurde, was einem Abstand von -36,67 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,02 AUD, was einer Differenz von -5 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich für die Unith-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Unith. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Unith-Aktie. Der RSI7 beträgt 50, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 53,33 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigen ein negatives Bild für die Unith-Aktie. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung wird als negativ bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für Unith.