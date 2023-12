Crowd Mobile Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Analyse von Unith ergab gemischte Ergebnisse in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität zeigte eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Ebenso wies die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Unith derzeit bei 0,03 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,019 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -36,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,02 AUD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral".

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Unith mit einem Wert von 50 derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In Bezug auf Unith wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Selbst in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Unith insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.