CrowdStrike: Spannende Quartalszahlen erwartet - Umsatzsprung und Gewinnprognosen im Fokus

In knapp zwei Wochen ist es soweit: Das Unternehmen CrowdStrike mit Sitz in Austin, USA, wird seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal präsentieren. Dieser Termin wird sowohl von Aktionären als auch von Analysten mit Spannung erwartet. Doch was können wir erwarten? Mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen können die Aktionäre rechnen? Und wie hat sich die CrowdStrike-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Aktie von CrowdStrike hat derzeit eine Marktkapitalisierung von beeindruckenden 31,27 Mrd. EUR erreicht und steht kurz vor dem Moment der Wahrheit – den neuen Quartalszahlen nach Börsenschluss. Die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal ein starkes Umsatzplus verzeichnen wird. Im zweiten Quartal 2022 konnte CrowdStrike einen Umsatz von 485,22 Mio. EUR erzielen und jetzt wird ein...