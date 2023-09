CrowdStrike: Potenzial von +7,58% laut Analysten - Kursziel bei 172,82 EUR

Die Aktie von CrowdStrike konnte gestern eine positive Kursentwicklung von +2,50% verzeichnen und erreichte damit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +4,15%. Die Stimmung am Markt ist somit relativ optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für CrowdStrike bei 172,82 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten, könnte sich ein Investitionspotenzial in Höhe von +7,58% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Insgesamt sehen 32 Analysten die Aktie als starken Kauf an und weitere 9 raten zum Kauf. Es gibt auch einige neutrale Bewertungen mit insgesamt 7 Experteneinschätzungen zur Halten-Positionierung.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei einer Bewertung von 4,52. Somit sind immer noch mehr als 85 Prozent der befragten Analysten...