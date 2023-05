CrowdStrike: Potenzial von +30,19% laut Analysten

Die gestrige Kursentwicklung von CrowdStrike am Finanzmarkt betrug -1,45%, was in der Summe der vergangenen fünf Handelstage einem Wert von -1,65% entspricht. Allerdings sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie momentan unterbewertet ist.

• CrowdStrike: Am 12.05.2023 mit -1,45%

• Das Kursziel von CrowdStrike liegt bei 156,23 EUR

• Guru-Rating für Aktie bleibt gleich bei 4,53

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für CrowdStrike auf durchschnittlich 156,23 EUR geschätzt und bietet somit ein Potenzial von +30,19%. Während 29 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere elf den Kauf nahelegen (Rating “Kauf”), teilen fünf Experten lediglich eine neutrale Meinung (Rating “halten”).

Insgesamt scheinen also noch immer +88.89% aller befragten Analysten optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung des...