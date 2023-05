CrowdStrike: Potenzial für weiteres Wachstum – Kursziel 158,37 EUR

Die CrowdStrike Aktie hat sich in den letzten Handelstagen positiv entwickelt. Mit einem Anstieg von +3,01% am gestrigen Tag und insgesamt +4,55% in der vergangenen Woche ist der Markt momentan relativ optimistisch.

• CrowdStrike verzeichnete am 26.05.2023 einen Anstieg von +3,01%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 158,37 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,53

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten beträgt aktuell 158,37 EUR – was ein Potenzial von +10,15% gegenüber dem aktuellen Preisniveau bedeuten würde. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung angesichts des jüngsten Aufwärtstrends.

Insgesamt empfehlen jedoch fast neunzig Prozent aller Analysten die CrowdStrike-Aktie entweder zum Kauf (29) oder zumindest zu halten (5). Nur elf setzen das Rating auf “Kauf”.

Das positive Bild wird...