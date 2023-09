CrowdStrike: Potenzial für Kursanstieg um +10,27% auf 172,82 EUR

Die Aktie von CrowdStrike hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +4,25% verzeichnet. Am gestrigen Tag allein betrug die Kurssteigerung +0,87%, was ein positives Signal zu sein scheint.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 172,82 EUR und damit um +10,27% höher als aktuell. Dieses Potenzial könnte Investoren eröffnet werden – sofern die Analysten Recht behalten.

31 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere neun Experten empfehlen ebenfalls den Kauf. Sieben Analysten halten ihre Position neutral.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,51 stabil.

Diese positive Einschätzung gibt Anlegern zumindest noch Hoffnung auf weiter steigende Kurse bei CrowdStrike.