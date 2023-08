CrowdStrike: Kursziel von 162,05 EUR prognostiziert

CrowdStrike-Aktien sind laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 162,05 EUR. Wenn sich diese Annahme bewahrheitet, könnte das Unternehmen ein Potential von +18,12% bieten.

• CrowdStrike verzeichnete am 15.08.2023 eine Abwertung um -1,80%

• Aktuell wird die Aktie von insgesamt 45 Analysten beobachtet

• Der Guru-Rating-Wert beträgt nunmehr 4,53 nach zuvor ebenfalls 4,53

Am gestrigen Handelstag sank der Wert der CrowdStrike-Aktien um -1,80%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein positives Ergebnis in Höhe von +2,87% erzielt werden. Es scheint also momentan relativ optimistisch für das Unternehmen auszusehen.

Das gegenwärtige mittelfristige Kursziel für CrowdStrike beläuft sich auf einen Betrag von 162,05 EUR und wird im Durchschnitt von Bankanalysten vertreten. Laut ihrer...