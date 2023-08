CrowdStrike: Kursziel von 160,37 EUR laut Analysten

Die Aktie von CrowdStrike zeigt eine erfreuliche Entwicklung und verzeichnete am gestrigen Tag einen Anstieg um +1,82%. Die vergangenen fünf Handelstage summierten sich auf ein Plus von +1,25%, was für eine relativ optimistische Stimmung im Markt spricht.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 160,37 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich ein Potenzial von +12,18% für Investoren. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und es gibt auch Stimmen mit einer neutraleren Einschätzung.

Aktuell empfehlen jedoch 30 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 9 als Kauf. Der Anteil der Optimisten unter den Experten beträgt daher insgesamt +86,67%.

Zudem hat das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” nun ebenfalls auf einem positiven Wert von 4,53 gelegen.