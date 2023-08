CrowdStrike: Kursziel von 160,37 EUR hat ein Potenzial von +21,50%

Gestern gab es keine guten Nachrichten für CrowdStrike Anleger. Die Aktie verzeichnete eine negative Entwicklung von -0,29%. In den letzten fünf Handelstagen sank der Wert um insgesamt -7,67%, was die Stimmung am Markt pessimistisch macht.

Analysten sind jedoch weiterhin optimistisch und sehen das wahre Kursziel bei 160,37 EUR. Dies würde einen Zuwachs von +21,50% vom aktuellen Stand aus bedeuten. Von insgesamt 30 Analysten empfehlen allein 86,67% entweder “stark kaufen” oder einfach nur “kaufen”. Nur wenige halten sich mit einer neutralen Bewertung zurück.

Zusätzlich gibt auch das Guru-Rating Grund zur Freude. Es änderte sich nicht und bleibt unverändert auf dem Level des Vorjahres bei einem Wert von 4,53.