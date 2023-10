CrowdStrike: Kursziel erreicht 175,04 EUR

Die Aktie des Unternehmens CrowdStrike wird von Analysten derzeit als unterbewertet eingestuft. Sie prognostizieren ein Kurspotenzial von +4,90% bezogen auf das aktuelle Niveau.

• CrowdStrike-Aktie erreicht am 06.10.2023 eine positive Entwicklung von +6,90%

• Das Kursziel für die CrowdStrike-Aktien liegt bei 175,04 EUR

• CrowdStrike-Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,52

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Zuwachs von +6,90%. Damit summierten sich die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage und damit einer vollständigen Woche auf ein Plus von +4,22%. Folglich zeigt sich momentan Optimismus am Markt.

Obwohl nicht alle Bankanalysten mit dieser positiven Entwicklung gerechnet haben dürften, beträgt das mittelfristige Kursziel für die CrowdStrike-Aktien laut Durchschnittsbewertung der Experten 175,04 EUR....