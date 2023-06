CrowdStrike: Kursziel bei 163,15 EUR und +17,31% Potenzial

Die CrowdStrike-Aktie hat gestern eine negative Entwicklung von -1,17% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf insgesamt -2,95%. Die derzeitige Stimmung am Markt ist also eher pessimistisch.

Allerdings sehen Bankanalysten das mittelfristige Kursziel von CrowdStrike bei 163,15 EUR – ein Kurspotenzial von +17,31%. Von insgesamt 45 Analysten empfehlen aktuell 30 die Aktie als starken Kauf und weitere neun bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Lediglich sechs Experten geben ein neutrales Rating ab.

Das Guru-Rating für CrowdStrike bleibt unverändert bei 4,53.