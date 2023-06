CrowdStrike: Kursziel bei 161,54 EUR

Die Aktie von CrowdStrike hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -7,41% gezeigt. Am gestrigen Tag fiel der Wert um weitere -1,47%. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell eher pessimistisch.

Trotzdem sind Bankanalysten optimistischer gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 161,54 EUR für die Aktie. Dies entspricht einem Potenzial von +23,04% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Aktuell empfehlen 30 Analysten die Aktie als “starker Kauf”. Neun Experten setzen das Rating auf “Kauf” und sechs weitere vergeben ein “halten”. Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 4,53.

Das Vertrauen der Analysten in CrowdStrike ist weiterhin hoch mit einer positiven Einschätzung von...