CrowdStrike: Kurspotenzial von +7,64% auf 168,66 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte CrowdStrike eine Kurssteigerung von 0,87% verzeichnen. Insgesamt summiert sich das Ergebnis der vergangenen Woche auf +4,25%, was die positive Stimmung an den Finanzmärkten unterstreicht.

Das mittelfristige Kursziel für CrowdStrike liegt bei 168,66 EUR und damit um +7,64% über dem aktuellen Niveau. Derzeit empfehlen 31 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere zehn Experten bewerten sie mit “Kauf”. Sechs Bankhäuser sehen die Aktie neutral.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,53 und bestätigt somit die optimistische Einschätzung der meisten Analysten.