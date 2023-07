CrowdStrike: Kurspotenzial von +12,14% bei einem mittelfristigen Kursziel von 157,48 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Cybersecurity-Unternehmens CrowdStrike verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +3,05%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtplus von +4,55%, was für Optimismus am Markt sorgt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei 157,48 EUR. Sollte die Prognose eintreffen, würde dies ein Kurspotenzial von +12,14% eröffnen. Von insgesamt 45 Analysten empfehlen derzeit 30 die Aktie als starken Kauf und weitere neun sehen sie optimistisch mit einem Kauf-Rating. Sechs Experten bewerten den Wert neutral.

Das Guru-Rating ist mit einer Bewertung von nunmehr 4,53 ebenfalls positiv zu werten und untermauert diese Einschätzung.