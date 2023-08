CrowdStrike: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +19,24%

Der gestrige Handelstag beschert CrowdStrike eine leichte Kurssteigerung von +0,24%, doch die vergangene Woche verlief mit -1,82% eher verhalten. Die Meinung der Analysten hingegen ist eindeutig positiv.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 161,61 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, hätte das Unternehmen ein Potenzial von +19,24%. Von insgesamt 45 Experteneinschätzungen raten 39 zum Kauf oder halten an ihren Beständen fest. Beim Guru-Rating erreicht CrowdStrike nun einen Wert von 4,53 nach zuvor ebenfalls 4,53.

Die Analysten scheinen also in dem im Kalenderjahr liegenden Zeitraum mit einer Weiterentwicklung des Unternehmens zu rechnen und empfehlen daher eine Investition in dessen Aktien.