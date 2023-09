CrowdStrike: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 175,45 EUR mit +12,16% Potenzial

Die CrowdStrike Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag einen Anstieg um +1,36% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Laut dem Durchschnitt der Meinungen von 32 Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 175,45 EUR. Dies würde einem Potenzial von +12,16% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,52 und zeigt damit ebenfalls eine positive Tendenz an.

Anzahl der Analysten:

• Starker Kauf: 32

• Kauf: 9

• Halten: 7

Demnach sind aktuell +85,42 % der Analysten zumindest noch optimistisch eingestellt bezüglich CrowdStrike.