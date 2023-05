CrowdStrike: Bankanalysten erwarten großes Kurspotenzial - 153,66 EUR das Kursziel

Die Aktie von CrowdStrike scheint aktuell unterbewertet zu sein, so die Meinung der Analysten. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 153,66 EUR und bietet damit ein Potenzial von +38,45%.

• CrowdStrike mit +3,79% am 05.05.2023

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,52

Am gestrigen Handelstag konnte CrowdStrike eine positive Entwicklung von +3,79% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich dadurch insgesamt ein Plus von +2,87%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt momentan relativ optimistisch ist.

28 Analysten stufen die Aktie als starken Kauf ein und weitere 11 Analysten empfehlen einen Kauf. Lediglich fünf Experten halten sich neutral und bewerten die Aktien mit “halten”. Niemand empfiehlt den Verkauf der Aktien.

Das bedeutet jedoch auch: Der Anteil an Optimisten unter den Anlegern liegt...