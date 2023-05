CrowdStrike: Analysten sehen Potenzial von fast 18% – Kursziel bei 157,59 EUR

Die Aktie des Cybersecurity-Unternehmens CrowdStrike hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +4,86% zugelegt, musste jedoch am gestrigen Tag einen Verlust von -2,38% hinnehmen. In Anbetracht dieser Entwicklung und der positiven Marktstimmung wirkt das mittelfristige Kursziel von CrowdStrike bei 157,59 EUR durchaus realistisch.

29 Bankanalysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie und weitere elf Experten teilen diese Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating. Lediglich fünf Analysten stufen die Aktie als “halten” ein. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,53.

Sollte das Mittelfrist-Ziel erreicht werden können, eröffnet sich für Investoren ein Potenzial von fast 18%. Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen, sind insgesamt +88.89% noch optimistisch gestimmt.