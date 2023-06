CrowdStrike: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 163,25 EUR

Die Aktie von CrowdStrike verliert an Boden und sank gestern um -1,17%. In der abgelaufenen Handelswoche beträgt das Minus sogar -2,95%. Die Stimmung am Markt ist aktuell eher pessimistisch. Wie schätzen die Bankanalysten die Lage ein?

Das mittelfristige Kursziel für CrowdStrike wird im Durchschnitt bei 163,25 EUR gesehen. Das bedeutet ein Kurspotenzial von +17,31% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung. Von insgesamt 45 Analysteneinschätzungen bewerten 30 die Aktie als starken Kauf und weitere neun als Kauf.

Sechs Experten empfehlen “halten”. Der Anteil an optimistischen Analystenaussagen liegt somit bei beachtlichen +86,67%. Auch das Guru-Rating bleibt mit 4,53 auf einem hohen Niveau.