CrowdStrike: Analysten sehen Kurspotenzial von +21,09% - Kursziel bei 162,11 EUR

CrowdStrike verzeichnete gestern eine leichte Kursentwicklung von -0,62%, was die positive Handelswoche jedoch nicht beeinträchtigte. In den letzten fünf Tagen konnte das Unternehmen einen Anstieg um +1,16% verbuchen. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für CrowdStrike liegt derzeit bei 162,11 EUR und bietet somit ein Potenzial von +21,09%. Von insgesamt 45 gelisteten Analysten raten 30 zum Kauf und neun bewerten die Aktie positiv. Sechs Experten halten sich neutral. Das Guru-Rating wurde zuletzt mit einem Wert von 4,53 bewertet.

Die Bewertungen durch Bankanalysten sind somit überwiegend positiv und lassen auf eine weiterhin starke Entwicklung des Unternehmens schließen.