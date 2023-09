CrowdStrike: Analysten sehen Kurspotenzial - Kursziel bei 174,08 EUR

Die Aktie von CrowdStrike hat in den vergangenen fünf Handelstagen -3,37% an Wert verloren. Gestern fiel der Kurs um weitere -1,63%. Eine negative Entwicklung, die jedoch nicht alle Bankanalysten teilen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 174,08 EUR und eröffnet Investoren ein potenzielles Plus von +15,90%.

• CrowdStrike: Am 25.09.2023 mit -1,63%

• Das Kursziel von CrowdStrike liegt bei 174,08 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +85,42%

32 Analysten empfehlen die Aktie als “stark kaufen”, während neun Experten das Rating “Kauf” vergeben. Sieben Bankhäuser sind neutral eingestellt (“halten”). Damit sind insgesamt +85,42% aller Meinungen optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert auf dem Niveau von 4,52 (von insgesamt 5...